دون الكشف عن مكانه.. الكاف يعلن موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور.





واصطدم النادي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي ، بينما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي في دور ربع النهائي.





وجاءت باقي المباريات كالآتي





الرجاء المغربي - مازيمبي الكونغولي





النجم الساحلي التونسي - الوداد المغربي





وتقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي على ملاعب الفرق أصحاب المركز الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما تقام مباراة العودة على ملاعب الفرق أصحاب صدارة مجموعاتها في دور المجموعات ،أحد يومي 6 أو 7 مارس.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية على هامش قرعة الدور ربع النهائى والتى أقيمت اليوم بأحد الفنادق الكبري بمدينة 6 أكتوبر .وحدد الكاف 29 مايو المقبل موعدا لإقامة نهائى دوري أبطال إفريقيا الذى سيكون على أرض محايدة، وقرر الكاف تأجيل الإعلان عن اسم الملعب الذى سيتضيف النهائى نتيجة عدم الاستقرار عليه حتى الآن.