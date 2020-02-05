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محافظات

مدير صحة السويس يتابع الاستعدادات للتعامل مع فيروس كورونا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:04 م
الدكتور فيصل محمود
الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس
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حسن غنيمة

اجتمع الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس مع مديري الادارات الفنية، اليوم الاربعاء ،في بقاعة الاجتماعات بمبنى ديوان عام بالمديرية ، لمناقشة انتظام سيل العمل، بحضور الدكتور أحمد المرسي وكيل المديرية والدكتور سامح شكري مدير عام الطب العلاجي، والدكتور آسر البنا مدير اداره الطب الوقائى .

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة استعدادات مديرية الصحة للتعامل مع فيروس كورونا، وبروتوكول التعامل والاجراءات الوقائية بالمستشفي العام، ومستشفى الحميات، وطرق الوقاية منه، وعمل خطة توعية متكاملة؛ من اجل نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وتكاتف الجميع من أجل ذلك.

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وناقش الاجتماع سير العمل بكل إدارة ومناقشة الاحتياجات المطلوبة ، حيث أكد وكيل الوزارة على ضرورة سرعة الانتهاء من الإجراءات التابعة لإدارة التموين الطبي والشؤون المالية لسد نقص الاحتياجات المطلوبة مثل الورقيات المطبوعة والمستلزمات الطبية وتكليف الشئون القانونية بمحاسبة المقصرين من العاملين المنقطعين عن العمل بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية من واقع البيانات الرسميه عن كل موظف .


وأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس، على مديري الادارات، بعمل رؤية قصيرة المدي وطويلة المدى لتطوير كل إدارة، كما شدد على المتابعة الدورية والمرور المكثف على المستشفيات والوحدات والمراكز الصحيه وايضا المرور على أعمال جرد المخازن بالمستشفى العام .

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