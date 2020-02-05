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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 حالة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت ولاية ويسكونسن، اليوم الأربعاء، ظهور أول حالة في الولاية مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع أعداد المصابين بالمرض في الولايات المتحدة إلى 12 مصابا. 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المصاب الجديد لم يتم الكشف عن عمره أو جنسيته حتى الأن. 

ووفقا لوزارة الصحة في ويسكونسن، كان المريض في الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

يأتي ذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه مراكز الوقاية من الأمراض أنها وزعت اختبارات فيروس كورونا على أكثر من 100 مختبر في جميع أنحاء البلاد.

وبذلك يرتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 12 مصابا. 
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