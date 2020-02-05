بث مباشر.. التصويت النهائي في الكونجرس على عزل ترامب

حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيها وقرائها نقدم لكم بثا مباشرا لـ التصويت النهائي لمجلس الشيوخ الأمريكي في الكونجرس على التهم الموجهة لترامب إساءة استخدام السلطة.

علق مسؤولان في البيت الأبيض على قرار السيناتور الجمهوري ميت رومني بالتصويت لصالح عول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وبحسب "سي إن إن"، قال المسؤولان إن البيت الأبيض تفاجأ من قرار رومني بناء على المادة الأولى من محاكمة عزله، لإساءة استخدام السلطة.





ويشار إلى أن رومني أول سيناتور من الحزب الجمهوري "حزب ترامب" يعلن أنه سيصوت لصالح عزله.





وقال رومني في خطاب عاطفي له إنه سيصوت لصالح إدانة ترامب في التصويت النهائي في محاكمة عزله.





وأضاف: "إصرار الرئيس على التحقيق مع (أسرة بايدن) من قبل الأوكرانيين أمر يصعب تبريره بخلاف السعي السياسي".. مستغلا منصبه لجني مكاسب سياسية.





وتابع: "ليس هناك أي شك في أنهم إذا لم يكونوا يحملون اسم بايدن، ما كان فعل الرئيس ما فعل".





ويصوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم في محاكمة عزل ترامب، حيث يتم استدعاء كل عضو باسمه ويقف في مكانه ويقول ترامب "مذنب أو غير مذنب" بموجب قواعد مجلس الشيوخ في كل من المادتين، إساءة استخدام السلطة، وعرقلة الكونجرس. ومن المتوقع ان يتم تبرئة ترامب نظرا للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ.