جوائز مسابقات أسبوع الفتيات بجامعة الفيوم

والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتوزيع الجوائز في الأنشطة المختلفة وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات و مستشاري رئيس الجامعة، وجاءت الجوائز على النحو التالي.. أعلنت منذ قليل جوائز مسابقات العديد من الأنشطة (الموسيقى والكورال الجماعي والفردي والشطرنج وكرة القدم الخماسي والسلة والطائرة)، حيث قام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم













(خماسي كرة القدم) فاز بالمركز الأول فريق التعليم العالي والثاني جامعة الإسكندرية وجاء فريق جامعة عين شمس في المركز الثالث ، (كرة السلة) فاز بالمركز الأول فريق حلوان والثاني الإسكندرية وجاء فريق القاهرة في المركز الثالث.





(كرة الطائرة) فاز بالمركز الأول فريق التعليم العالي والثاني جامعة القاهرة وجاء فريق جامعة حلوان في المركز الثالث.





(تنس الطاولة فردي) فاز بالمركز الأول فريق الزقازيق والثاني جامعة القاهرة وجاء فريق جامعة الإسكندرية في المركز الثالث.





(تنس الطاولة جماعي) فاز بالمركز الأول فريق الزقازيق والثاني جامعة القاهرة وجاء فريق جامعة المنصورة في المركز الثالث.





(العزف الموسيقى جماعي) فاز بالمركز الأول مناصفة فريق جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية، والمركز الثاني مناصفة جامعة القاهرة وجامعة الفيوم وجاء في المركز الثالث مناصفة جامعة بنها وجامعة أسيوط.





(العزف الموسيقي الفردي) جاءت في المركز الأول جامعات الإسكندرية والقاهرة والفيوم، وفي المركز الثاني جامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس وفي المركز الثالث جامعات الفيوم والقاهرة وبنها.





(الكورال جماعي) فاز بالمركز الأول مناصفة فريق جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية، والمركز الثاني مناصفة جامعة قناة السويس وجامعة الفيوم وجاء في المركز الثالث مناصفة جامعة بني سويف وجامعة أسيوط، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم وفازت بها جامعة القاهرة وجامعة حلوان .





(الكورال فردي) فاز بالمركز الأول بنها وأسيوط والقاهرة وعين شمس، وفاز بالمركز الثاني الإسكندرية وأسيوط والفيوم وبني سويف وجاء في المركز الثالث أسيوط والفيوم وبني سويف.





(جائزة لجنة التحكيم في الشطرنج الفردي) المنيا والزقازيق والأزهر والقاهرة وطنطا (جائزة رئيس الجامعة في الأحاديث النبوية) جامعة عين شمس.







