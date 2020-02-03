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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد منافسات ألعاب القوى ضمن أسبوع فتيات الجامعات المصرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:35 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يشهد منافسات ألعاب القوى ضمن أسبوع فتيات ا
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شهد  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية والعربية و الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية و مستشاري رئيس الجامعة منافسات ألعاب القوى ضمن أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس .

أكد  الدكتور أحمد جابر شديد على أهمية المنافسات الرياضية المختلفة في بث التعارف والتواصل ونقل الخبرات بين الطالبات المشاركات مضيفا أن جامعة الفيوم تسعى جاهدة لإحداث توازن بين الجانب العلمي والثقافي والرياضي من خلال هذه المنافسات التي يتضمنها أسبوع فتيات الجامعات المصرية ٢٠٢٠ 

و تضمنت المنافسات سباقات العدو ١٠٠ متر والتي شاركت فيها طالبات ١٨ جامعة وانتهت بفوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول تليها جامعة حلوان بالمركز الثاني والثالث وجاءت جامعة المنصورة في المركز الخامس والسادس على التوالي.

أما فى منافسات ٤٠٠ متر فقد شاركت طالبات من ١٥ جامعة، حقق التعليم العالي المركز الأول تليها جامعة حلوان المركز الثاني وجامعة الإسكندرية المركز الثالث ثم جامعة الفيوم في المركز الرابع فيما جاءت جامعة المنوفية وبنى سويف في المركزين الخامس والسادس.

كما حضر  رئيس الجامعة نهائي بطولة دفع الجلة والتي حققت فيها جامعة المنصورة المركز الأول تليها جامعة عين شمس في المركز الثاني فيما جاءت جامعة عين شمس المركز الثالث وجامعة حلوان في المركز الرابع وجاءت جامعة المنوفية في المركز الخامس.
رئيس جامعة الفيوم يشهد منافسات ألعاب القوى ضمن أسبوع فتيات الجامعات المصرية
رئيس جامعة الفيوم يشهد منافسات ألعاب القوى ضمن أسبوع فتيات الجامعات المصرية
رئيس جامعة الفيوم يشهد منافسات ألعاب القوى ضمن أسبوع فتيات الجامعات المصرية
رئيس جامعة الفيوم يشهد منافسات ألعاب القوى ضمن أسبوع فتيات الجامعات المصرية
رئيس جامعة الفيوم يشهد منافسات ألعاب القوى ضمن أسبوع فتيات الجامعات المصرية
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