كأس الاتحاد.. توتنهام إلى دور الـ16 بفوز صعب على ساويثهابتون

حقق فريق توتنهام الفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل إثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "توتنهام"، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزى.





وكان اللقاء الأول بين الفريقين الذى أقيم على ملعب "سانت ميريز" قد انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1 ليتم اعادة المواجهة على ملعب السبيرز.





افتتح جاك ستيفينز أهداف المباراة لتوتنهام بالخطأ فى مرماه في الدقيقة 12، وأدرك شين لونج التعادل للضيوف في الدقيقة 34.





وفي الشوط الثاني، سجل داني إنجز الهدف الثاني في الدقيقة 72 لصالح الضيوف، قبل أن يسجل البرازيلي لوكس مورا هدف السبيرز الثاني في الدقيقة 76.





ومنح الكوري الجنوبي سون هيونج مين هدف الفوز لصالح توتنهام في الدقائق الأخيرة من عمر الوقت الأصلي في الدقيقة 86، من علامة جزاء.





جاء تشكيل توتنهام كالتالى:





حراسة المرمى: لوريس





خط الدفاع: أورييه - الديرفيريلد - فيرتونخين - تانجانجا





خط الوسط: داير - وينكس - ندومبيلى





خط الهجوم: سينيسيون - سون - لوكاس مورا