كرم جبر: الدولة مستعدة لحل مشكلة التأمينات في الصحف القومية.. ودمج المؤسسات اختياري

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهئية الوطنية للصحافة، إن الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، مستعدة لحل مشاكل التأمينات الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا دعم وزير الإعلام أسامة هيكل ، لحل هذه الأزمة.





وتابع "جبر" ، خلال لقاء موسع ، مساء أمس الأربعاء ، مع شباب الصحفيين ، حول خطة إصلاح الصحافة القومية، أنه جار حصر شامل لأعداد المتدربين في الصحف القومية ، ومن خلال هذا الحصر؛ تحدد كل مؤسسة احتياجاتها، على أن تقام دورات تدريبية للمرشحين للاختيار من بينهم.





وأكد أن الفترة القادمة ستشهد إعادة للتوأمة مع الصحف العالمية، وسيتم الإعلان عنها في وقتها، نافيا بيع المؤسسات الصحفية القومية ، أو دمجها ، إلا اختياريا ، بعد خطة الإصلاح ، وبموافقة العاملين فيها.





وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، عن استثمار أصول المؤسسات الصحفية غير المستغلة ، عن طريق شركة عالمية متخصصة ، ومن خلال رؤية اقتصادية شاملة، مشيرا إلى أن خطط الإصلاح لا بد وأن تبدأ فورا، خاصة وأن هناك أصولا لم تستغل منذ أكثر من 40 عاما ، وستكون الأنشطة الاقتصادية قريبة من العمل الصحفي، أو مشروعات مشتركة بين المؤسسات وتفاوض جماعي.





وأضاف أن الأصول لن تباع، وأي أصل غير مستغل؛ يوضع في وديعة باسم المؤسسة.





وشدد الكاتب الصحفي كرم جبر على أن المستقبل لشباب الصحفيين، وكل رئيس تحرير عليه أن يقدم خطة نشاط اقتصادي للإيرادت بمقتضى القانون الجديد، كما أن الفترة القادمة ستشهد دورات تدريبية مكثفة للصحفيين العاملين، وهذه الدورات ستكون شرطا للترقي داخل المؤسسات.



