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أخبار العالم

تهديد للديمقراطية.. أول تعليق من بيلوسي على تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ذي الأغلبية الديمقراطية، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إن تصويت مجلس الشيوخ على تبرئة الرئيس دونالد ترامب من التهمتين الموجهتين إليه يعتبر خطأ كارثيًا. 

وأضافت بيلوسي في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "الرئيس ترامب لا يزال يشكل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية".

وتابعت: "مجلس الشيوخ اختار تجاهل الحقائق وإرادة الشعب الأمريكي وواجبه تجاه الدستور، بالطبع سيتباهى ترامب بتربئته". 

وبرأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل تحقيقات الكونجرس.

ففي التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أميركية مخصصة لأوكرانيا.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48، فيما صوت 53 عضوا برفض التهمة الثانية مقابل 47 آخر بالتأييد.

وكان اتهم مجلس النواب الأميركي ترامب بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، شأن الكيفية التي حصل فيها هنتر بايدن على وظيفة في شركة غاز أوكرانية.

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