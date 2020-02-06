في شهر واحد.. طريقة تطويل الشعر بالحلبة

تسعى الفتيات دوما لتجربة كل ما هو جديد للعناية بالشعر وتطويله وحل مشاكله خاصة التساقط والجفاف، ومن أكثر الأمور التي تهتم بها الفتيات هي تطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات.





يمكنك تطويل الشعر في وقت قياسي وبطريقة طبيعية آمنة باستخدام بذور الحلبة ، كما نصح بها موقع glowpinh المعني بجمال المرأة ، فهي صحية وتحفز بصيلات الشعر على النمو في اسرع وقت بشرط الاستخدام المستمر .





طريقة تطويل الشعر بالحلبة :

في وعاء ضعي ٣ ملاعق كبيرة من بذور الحلبة واشطفيها جيدا بالماء كي تتخلصي من الاتربة بها





ضعي اناء على النار وضيفي له ٢ كوب ماء وضيفي بذور الحلبة





اتركي الحلبة تغلي مع الماء وكلما عليا وقلت الماء قومي بتزويدها كوب اخر





كرري عملية إضافة الماء لمدة ٣ مرات متتالية وذلك كي تمتص الماء كل فوائد الحلبة ويصبح الماء مشبعا بالعناصر المفيدة في الحلبة





بعد علي الحلبة صفي الماء واتركيها حتى تبرد تماما





ضعي ماء الحلبة في زجاجة بخاخ لتكون جاهزة للاستخدام





طريقة استخدام ماء الحلبة في تطويل الشعر :

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو واتركيه حتى يجف





اقسمي شعرك نصفين متساويين





استخدمي زجاجة البخاخ في رش فروة الرأس بماء الحلبة





قومي بتدليك فروة شعرك جيدا بماء الحلبة لمدة خمس دقائق حتى تتشبع كل فروة رأسك بالماء





اتركي ماء الحلبة على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه جيدا بالشامبو و البلسم حتى تتخلصي من رائحة الحلبة





كرري التجربة ٣ مرات أسبوعيا كي تحصلي على شعر طويل وقوي وصحي خلال شهر واحد .