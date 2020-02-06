في عيد ميلاد ناهد يسري.. تعرف على عمرها وحادث مأساوي سر اعتزالها

انتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى لبنان، وتألقت في السينما اللبنانية في أدوار اﻹغراء.

في عام 1974 تعرضت لحادث مروع أدى إلى وفاة صديق مرافق لها وإلى تشوه بسيط في وجهها، وقررت اعتزال الفن بعد الحادث.





غابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة لأكثر من عشر سنوات، وعادت في منتصف الثمانينيات بأفلام من إنتاجها، وبالتحديد بالفيلم التلفزيوني "الشيطان يسكن بيتنا".





واعتزلت التمثيل مرة أخرى في عام 1990، مع شائعات بارتدائها الحجاب وتبرئها من تاريخها الفني، في الفترة التي انتشرت فيها ظاهرة حجاب الفنانات.