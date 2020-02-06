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فن

أنا مغبتش ولا يوم عن العمل.. شريف مدكور يتلقى دعما من متابعيه ..شاهد

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:17 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
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مصطفى كرم
شارك الإعلامي شريف مدكور جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ولقيت صورة شريف مدكور إعجابا كبيرا من متابعيه الذين علقوا بـ "شريف الجميل ابن الأصول" و "حبيب الملايين" و "ربنا يطمنا عليك يا نجم" و "الجميل قالبا وقالبا" و " ربنا يشفيك ويعافيك".

وعلقت إحدى المتابعات على الصورة "ربنا يشفيك وترجع للشاشة كلنا في انتظارك"؛ ليرد عليها شريف مدكور قائلا "حضرتك أنا لم انقطع عن العمل يوم واحد ".

وأصيب الإعلامي شريف مدكور مؤخرا بمرض السرطان، وخضع لعملية جراحية استأصل فيها الورم وجزءا من القولون، ويخضع الآن لجلسات الكيماوى، ويحاول دائمًا أن ينشر روح التفاؤل للمرضى المصابين بذات المرض.
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