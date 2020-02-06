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حوادث

قبل ترويجها.. ضبط شخصين بحوزتهما 1000 طربة حشيش في الإسكندرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:42 ص
المتهمين
المتهمين
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مصطفي الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًا ضم (شخصين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من منطقة الذراع البحرى بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للإتصال بعملائهما، وإستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 7000000 جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
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