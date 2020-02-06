قبل ترويجها.. ضبط شخصين بحوزتهما 1000 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش.





وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًا ضم (شخصين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من منطقة الذراع البحرى بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للإتصال بعملائهما، وإستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 7000000 جنيه تقريبًا.



