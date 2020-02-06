شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية

واصلت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة لزيارة عدد من المناطق الأثرية وقضاء يوم ترفيهى.

وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة الدعم والرعاية لهم، لاسيما فيما يتعلق بالدعم النفسى والمعنوى.





يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.