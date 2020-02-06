AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:37 ص
اسر شهداء الشرطة
اسر شهداء الشرطة
Advertisements
مصطفي الرماح
واصلت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة لزيارة عدد من المناطق الأثرية وقضاء يوم ترفيهى.
  
وأعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة الدعم والرعاية لهم، لاسيما فيما يتعلق بالدعم النفسى والمعنوى.


يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن  أمن الوطن وسلامة أراضيه.
  
وذلك فى إطار مواصلة الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو أسر شهداء الشرطة تخليدًا ووفاءً وعرفانًا لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.
شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية
شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية
شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية
شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية
شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية
شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة

مستقبل وطن بورسعيد يحتفل بأعياد الشرطة بالشوكولاتة والورود

إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم.. الداخلية تنظم رحلات ترفيهية لأسر شهداء الشرطة

ترشيحاتنا

ريال مدريد يخشى مفاجآت سوسيداد بـ كأس إسبانيا

قتلوا 30 مليون شخص.. أبرز 10 معلومات عن قوم دمروا أوروبا بطاعون صيني

تقرير: واشنطن وراء حالة الهستيريا العالمية من فيروس كورونا

إليسا تشعل السوشيال ميديا بصورة أثناء تسجيل ألبومها

فيديوهات وصور فاضحة.. ضحايا الهكرز: نتعرض للابتزاز المادى وتهديد بنشر مقاطع جنسية من غرف النوم.. تقرير

بصحبة أصدقائها.. نرمين الفقي بإطلالة جذابة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية

لكل اسم حكاية.. الجيفتون وأبومنقار.. جمال الطبيعة الساحر في الغردقة

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور