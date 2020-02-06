قتلت ضرتها طمعا في السلطة.. أبطال قضية قتل زوجة حاكم مملكة شهيرة في مأزق

الضابط هولومو موليبيلي

يعد اكبر ضابط شرطة في ليسوتو، وتحقيقه هو الذي وضع رئيس الوزراء الحالي وزوجته كمتهمين أساسيين في القضية، ودعم القضية بوثائق تتضمن رسالة إلى رئيس الوزرا كتب فيها: "تشير التحقيقات في جريمة القتل إلى وجود اتصال هاتفي في مكان الجريمة المعنية، مع هاتف محمول آخر ورقم الهاتف ينتمي إليك".





هذه القضية تجعل حياة الضابط هولومو في خطر، فعلى حد وصفه هي واحدة من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدا خلال سنوات عمله الـ 30.