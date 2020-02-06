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تكنولوجيا

شاومي تطرح هاتف Redmi ببطارية 5000 ميللي أمبير في هذا الموعد

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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كريم جمال
تستعد شركة شاومى الصينية، عملاقة صناعة الهواتف الذكية، لطرح هاتف من فئة Redmi، ببطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير، فى 11 فبراير الجاري، وهو اليوم نفسه الذى ستطرح فيه سامسونج أيقونتها Samsung Galaxy S20.

وبحسب "جى إس إم آرينا" التقنى، نشر الموقع الرسمى لعلامة شاومي الصينية، صورة، تكشف عن طرح هاتف Redmi ببطارية ضخمة فى التوقيت المذكور، بالإضافة لامتلاكه كاميرا مميزة ستنتج صور بورتريه استثنائية.

ولم تكشف شاوم عن أى تفاصيل أخرى من ناحية اسم الهاتف أو بعض مواصفاته التى سيأتى به، واكتفت بالإعلان فقط عن الحدث وميعاده، إلا أن خبراء فسروا ذلك بأن الصانع الصينى يرغب فى استثمار نجاح  Redmi 8A الذى أطلق فى سبتمبر الماضى ولاقى رواجًا كبيرًا.

يذكر أن الحساب الرسمى لـ مانو قومار رئيس شاومى فى الهند كان قد نشر مقطع فيديو يظهر باور بانك جديد تنوى الشركة طرحه قريبًا، ومن الوهلة الأولى يظهر باللون الأسود القاتم المميز مع تدرجات جانية جديدة على تصاميم الصانع الصينى.

واكتفى قومار بكتابة قريبًا أسفل الفيديو للتشويق أكثر لمحبى علامة شاومى تجاه ميعاد طرح الباور بانك الجديد، والمتوقع فى مؤتمر برشلونة العالمى للهواتف الذكية، وسيحمل الجهاز اسم Redmi power bank.
شاومي تطرح هاتف Redmi ببطارية 5000 ميللي أمبير في هذا الموعد
شاومي تطرح هاتف Redmi ببطارية 5000 ميللي أمبير في هذا الموعد
شاومي تطرح هاتف Redmi ببطارية 5000 ميللي أمبير في هذا الموعد
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