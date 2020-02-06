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أخبار العالم

وجدوها بمنشأة حكومية.. نيابة دبي تتلف 3 آلاف كيلو مخدرات في جبل علي

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أتلفت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نحو 2929.1 كيلوجرام من المخدرات لعدد 1651 حرزًا، وذلك في منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة التابعة لبلدية دبي.


حضر عملية إتلاف المخدرات المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن دماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية.


وتأتي عملية إتلاف المخدرات المضبوطة، ضمن استراتيجية النيابة العامة لإمارة دبي في تنفيذ أحكام القانون والقضاء، والمساهمة في حماية المجتمع.


وتضمنت المخدرات التي تم إتلافها، مضبوطات لحوالي 215 دعوى من دعاوي المخدرات لأعوام 2017 و 2018 و 2019، وبلغ عدد الإحرازات المتلفة والمصادرة بقرار من المحكمة لدعاوى المخدرات 152 حرزًا، أما وزن الكمية المتلفة فبلغ 2543.66 كجم.


كما تم إتلاف 1499 حرزًا واردًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبلغ وزن الكمية المتلفة 385.44 كجم.

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