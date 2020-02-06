التعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بمدارس الإسماعيلية

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب قضايا شئون المعلمين: إن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني.





وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها: إن الدراسة ستبدأ في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.



