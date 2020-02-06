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تعليم

التعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بمدارس الإسماعيلية

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:03 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
نفى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، كل ما قيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة بالمدارس في محافظة الإسماعيلية لمدة أسبوعين.

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب قضايا شئون المعلمين: إن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها: إن الدراسة ستبدأ في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلي إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة.
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