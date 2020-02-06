وزير الداخلية يستقبل النائب العام للتهنئة بعيد الشرطة

إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، يرافقه وفد من أعضاء النيابة العامة - لتقديم التهنئة الوزير ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة.





وخلال اللقاء أعرب النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى لتحقيق الأمن، مؤكدًا أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والإستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها، وأن رجال الشرطة يبذلون فى سبيل ذلك جهودًا جبارة تستحق التقدير، ولم يتوانوا عن تقديم الغالى والنفيس لبقاء مصر شامخة عزيزة، مشيرًا إلى أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تُجسد معانى العطاء والإنتماء فى سبيل رفعة الوطن.







