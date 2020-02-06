AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

وزير الداخلية يستقبل النائب العام للتهنئة بعيد الشرطة

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:13 م
وزير الداخلية والنائب
وزير الداخلية والنائب العام
Advertisements
مصطفي الرماح
إستقبل اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، يرافقه وفد من أعضاء النيابة العامة - لتقديم التهنئة الوزير ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة.

وخلال اللقاء أعرب النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى لتحقيق الأمن، مؤكدًا أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والإستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها، وأن رجال الشرطة يبذلون فى سبيل ذلك جهودًا جبارة تستحق التقدير، ولم يتوانوا عن تقديم الغالى والنفيس لبقاء مصر شامخة عزيزة، مشيرًا إلى  أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تُجسد معانى العطاء والإنتماء فى سبيل رفعة الوطن.


من  جانبه أعرب  محود توفيق - وزير الداخلية عن تقديره لحرص المستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة على تقديم التهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم، مشيدًا بدور النيابة العامة الريادى فى خدمة العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى تضافر وتكامل الجهود بين النيابة العامة وجهاز الشرطة لإقرار القانون وحماية العدالة وإرساء دعائم الحق فى المجتمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية يكافئ 549 من رجال الشرطة المتميزين في العمل

كل سنة وأنتم طيبين.. وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس: التاريخ المصري سجل المواقف الوطنية للكنيسة المصرية.. نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

النائب علاء والي مهنئا وزير الداخلية: رجال الشرطة قدموا الغالى والنفيس من أجل الوطن

محافظ الدقهلية يزور مديرية أمن الدقهلية للتهنئة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة

نادى مجلس الدولة يهنئ الشرطة بعيدها.. ويؤكد: نقدر دوركم فى صد العدوان

محافظ القاهرة: عيد الشرطة سيظل مناسبة خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية

ترشيحاتنا

رانيا منصور تشعل إنستجرام من أمام البحر فى لبنان

أزمة إذاعة مباراة بيراميدز والأهلي تقترب من الانتهاء.. تفاصيل

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

حقيقة تعرض أمير الكويت لوعكة صحية.. تفاصيل

شاهد.. أحمد فهمي بصحبة كلبته

أحمد شوبير عن مواجهة صن داونز: فريق زي وادي دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور

شاهد.. ابن زوجة محمود العسيلي من زوجها السابق