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ترامب: أرقام العمالة الأمريكية الحالية الأفضل في تاريخ بلادنا.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:36 م
الرئيس الامريكى دونالد
الرئيس الامريكى دونالد ترامب
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محمود محسن
قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب إن كل طفل يولد هو هدية من الله، مؤكدا أن هناك أكثر من 160 مليون أمريكى يعملون أكثر من أي وقت مضى. 


وأضاف ترامب خلال كلمته باليوم الوطني للإفطار والصلاة الـ 68 أن الكثير من الامريكيين يعملون الان وأرقام العمالة هى الافضل فى تاريخ بلادنا على مر التاريخ. 


وتابع الرئيس الأمريكي أن هناك افارقة امريكيين وأسبان أمريكيين ونساء يعدون الافضل منذ 71 عاما، مشيرا إلى أن النساء يفعلن اشياء لم نكن نعلم انها ممكنة ويحققن ارقاما قياسية.


وأشار ترامب إلى أنه تم إعطاء المساجين السابقين فرصة جديدة، عن طريق اعتماد اصلاحات جنائية وقع عليها قبل 9 أشهر.


واحتل اليوم الوطني للإفطار والصلاة مكانة دائمة على الجدول الزمني للرئيس منذ الفترة التي أقيم فيها لأول مرة في عام 1953.
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