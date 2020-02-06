هل تحمل السفينة الصينية بميناء دمياط مصابي كورونا .. مصدر يجيب

صرح مصدر بهيئة ميناء دمياط لصدى البلد، ان السفينة الصينية، magic seas ستغادر ميناء دمياط خلال ساعات بعد ان قامت بتفريغ حمولتها والانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية التى اتبعها رجال الحجر الصحى بهيئة ميناء دمياط حيال طاقم السفينة المكون من 23 شخصا، بعد ثبوت عدم اصابتهم بفيروس الكورونا.





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كانت قد اعلنت هيئة ميناء دمياط حالة الطوارئ واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية داخل هيئة الميناء في اعقاب التحفظ علي سفينة قادمة من مدينة هونج كونج التي تقع على ساحل الصين الجنوبي، موطن انتشار فيروس كورونا القاتل.





واعلنت هيئة الميناء ان الحجر الصحي بالميناء، تعامل بشكل حذر مع طاقم السفينة وتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وتطبيق إجراءات الحجر الصحي مع المركب، منذ لحظة وصولها الثلاثاء الماضى.





وأكدت هيئة ميناء دمياط " أن السفينة "magic seas" محملة بضائع عبارة عن ألواح حديد وفور وصولها الي رصيف الميناء قام فريق من الحجر الصحى بالتعامل الفورى معاها بداية من المخطاف الخارجي وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية كارتداء القمامة الطبية والقفازات الطبية لطاقم الحجر الصحى وتبين ان المركب خرجت من مقاطعة هونج كونج قبل شهر أي تجاوز فترة الحضانة للفيروس وهي 14 يوما وتم مناظرة الحالات البالغة 23 من طاقم المركب بقياس درجة الحرارة وتوقيع الكشف الطبي. وتم التأكد من عدم وجود اى اعراض اصابة بالمرض.





وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة على السفينة مع ارتداء كافة المتعاملين مع طاقم السفينة بالملابس الواقية.



