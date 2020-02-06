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فن

كواليس مسلسل الأخ الكبير لـ محمد رجب .. شاهد

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:52 م
مسلسل الأخ الكبير
مسلسل الأخ الكبير
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آيه عاطف
نشر الفنان أحمد إمام، صورة من داخل كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك.

الصورة جمعته بكل من الفنان احمد رجب، وأيتن عامر، ومحمد عز، أثناء تصويرهم أحد المشاهد الخاصة بالعمل.

"الأخ الكبير" لـ محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم آيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.

تدور أحداث مسلسل "الأخ الكبير" فى إطار اجتماعى حول الأخ الاكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.
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