وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

توفي طفل عمره ستة أعوام بشكل مأساوي بعد أسبوع من إعلان شفائه من مرض سرطان الدم، وذلك إثر إصابته بعدوى.





وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية أن الطفل "زاك مارتن"، وهو من مقاطعة "ديربيشاير" في إنجلترا، لم يتمكن من التغلب على العدوى بعد سبعة أيام من تغلبه على مرض السرطان.





ونقلت الصحيفة عن والدته قولها إن طفلها كان يصارع المرض ويواجه كل تحد بابتسامة، لكن جسده لم يكن قد تعافى بعد من آثار صراعه مع المرض عندما أصيب بتلك العدوى.





يشار إلى أنه كان قد تم تشخيص إصابة الطفل بسرطان الدم عندما كان عمره عامين، وخضع للعلاج الكيماوي على مدار ثلاث سنوات ونصف، وكان من المقرر أن ينتهي من العلاج الكيماوي العام الماضي، لكن في شهر فبراير عام 2019، وتحديدًا قبل يومين من عيد ميلاد الصبي، اكتشف الأطباء أن حالته انتكست، وأنه في حاجة إلى جولة أخرى من العلاج الكيماوي.





وذكرت الصحيفة أن زراعة نخاع العظم كانت أمله الوحيد، ولم يتمكن الأطباء من إيجاد متبرع مناسب في عائلة الصبي، إلا أنه بعد العثور على متبرع مناسب في نهاية المطاف، أمضى الطفل أربعة أشهر عصيبة في مستشفى للأطفال بمدينة "برمنجهام" البريطانية.



