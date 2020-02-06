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منوعات

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:21 م
وفاة طفل 6 أعوام
وفاة طفل 6 أعوام بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان
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هدير علاء
توفي طفل عمره ستة أعوام بشكل مأساوي بعد أسبوع من إعلان شفائه من مرض سرطان الدم، وذلك إثر إصابته بعدوى.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية أن الطفل "زاك مارتن"، وهو من مقاطعة "ديربيشاير" في إنجلترا، لم يتمكن من التغلب على العدوى بعد سبعة أيام من تغلبه على مرض السرطان.

ونقلت الصحيفة عن والدته قولها إن طفلها كان يصارع المرض ويواجه كل تحد بابتسامة، لكن جسده لم يكن قد تعافى بعد من آثار صراعه مع المرض عندما أصيب بتلك العدوى.

يشار إلى أنه كان قد تم تشخيص إصابة الطفل بسرطان الدم عندما كان عمره عامين، وخضع للعلاج الكيماوي على مدار ثلاث سنوات ونصف، وكان من المقرر أن ينتهي من العلاج الكيماوي العام الماضي، لكن في شهر فبراير عام 2019، وتحديدًا قبل يومين من عيد ميلاد الصبي، اكتشف الأطباء أن حالته انتكست، وأنه في حاجة إلى جولة أخرى من العلاج الكيماوي.

وذكرت الصحيفة أن زراعة نخاع العظم كانت أمله الوحيد، ولم يتمكن الأطباء من إيجاد متبرع مناسب في عائلة الصبي، إلا أنه بعد العثور على متبرع مناسب في نهاية المطاف، أمضى الطفل أربعة أشهر عصيبة في مستشفى للأطفال بمدينة "برمنجهام" البريطانية.

لكن لم يمض وقت طويل حتى تحولت الفرحة بشفائه إلى حزن وألم، إثر إصابته بالعدوى ووفاته بعد سبعة أيام، تاركًا عائلته في حالة صدمة.
وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم
وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم
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