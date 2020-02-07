هندي يكشف عن الأطعمة المضادة لفيروس كورونا.. فيديو

1-" الحصانة "، لمنع الإصابة بعدوى الفيروس التاجي القاتلة "





قال كوتينهو: في مقطع الفيديو، إن الوقاية من فيروس كورونا، هي أفضل طريقة من خلال تقوية جهاز المناعة لدينا، مع تجنب الأخطاء اليومية وكذلك تلوث الطعام.





أعراض فيروس كورونا

سيلان الأنف مصحوبة بحمى ، سعال ، صداع ، التهاب حلق ، مشاكل في التنفس ، التهاب في الرئتين ، لكن يجب عدم الخلط بينه وبين الالتهاب الرئوي. هذا الفيروس لديه فترة حضانة لمدة 14 يوما.



