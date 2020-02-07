هندي يكشف عن الأطعمة المضادة لفيروس كورونا.. فيديو

كشفت صحيفة الهند الرسمية عن اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا في الهند، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ الاحتياطات وتسليط الضوء علي اتباع الإرشادات الأساسية للنظافة، واتخاذ خطوات لتعزيز الحصانة.
ونقلت الصحيفة ما نشره مدرب أسلوب الحياة Luke Coutinho عبر صفحته الشخصية على انستجرام، متضمنا ما يجب القيام به للوقاية من المرض القاتل.
1-" الحصانة "، لمنع الإصابة بعدوى الفيروس التاجي القاتلة "
قال كوتينهو: في مقطع الفيديو، إن الوقاية من فيروس كورونا، هي أفضل طريقة من خلال تقوية جهاز المناعة لدينا، مع تجنب الأخطاء اليومية وكذلك تلوث الطعام.
أعراض فيروس كورونا
سيلان الأنف مصحوبة بحمى ، سعال ، صداع ، التهاب حلق ، مشاكل في التنفس ، التهاب في الرئتين ، لكن يجب عدم الخلط بينه وبين الالتهاب الرئوي. هذا الفيروس لديه فترة حضانة لمدة 14 يوما.
لذلك إذا استمرت أي من هذه الأعراض لأكثر من ستة أيام ، فاستشر طبيبًا.
في حين اقترح كوتينهو ممارسات النظافة الأساسية مثل غسل اليدين كضرورة ، إلا أنه قال إنه من المهم إدراج الأطعمة المضادة للفيروسات في النظام الغذائي للشخص.
* غسل اليدين بالصابون والماء.
* حافظ على يديك وأصابعك بعيدًا عن فمك وعينيك وأنفك.
* تجنب الأماكن المزدحمة.
* تجنب استهلاك الأطعمة النيئة بما في ذلك اللحوم النيئة والبيض الخام والخضروات النيئة.
* ارتدي قناعًا حيثما أمكنك ذلك.
الأطعمة الغنية بالريسفيراترول مثل الفول السوداني والفستق والعنب الأحمر والتوت البري والفراولة وحتى الكاكاو والشوكولاته الداكنة تساعد في مكافحة العدوى الفطرية والإشعاع فوق البنفسجي والإجهاد والإصابة.
الأطعمة الغنية بفيتامين ج
الأطعمة الغنية بفيتامين (ج) مثل الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر ومكملات فيتامين (ج) ضرورية.
وصفة أساسية تساعد على تعزيز الجهاز المناعي ضد البرد والانفلونزا والفيروسات.
مكونات
بطاطاس
الثوم
بصل أخضر
قليل من البقدونس
قليل من الروزماري
طريقة التحضير
* اخلطي جميع المكونات معًا وتناوليها.
أساسيات أخرى للوقاية من المرض:
الحفاظ على مستويات فيتامين D3 لأن انخفاض مستويات فيتامين D3 يعني انخفاض المناعة
* من المهم الابتعاد عن السكر الأبيض.
* ينبغي إدراج المعادن مثل الزنك والسيلينيوم، يمكن العثور عليها في اللوز ، وبذور اليقطين ، وبذور عباد الشمس ، وجوز الكاجو غير المملح والفستق غير المملح.
كل هذه التغييرات الغذائية يجب أن تقترن بتمرين جيد ونوم مناسب