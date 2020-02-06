مصدر بـ الحكام يحسم مصير صحة هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة كواليس إحتساب الدولي ابراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وبيراميدز الهدف الثاني للمارد الأحمر الذي أحرزه إليو ديانج فى مرمى المهدى سليمان.





وتغلب المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما منذ قليل فى إطار منافسات الدورى الممتاز.





وقال المصدر ذاته إن اعتراض لاعبي بيراميدز كان على أساس أن اللعبة ليست ضربة ركنية وإنما ضربة مرمى من الأساس مشيرا إلى أن إبراهيم نور الدين حكم اللقاء احتسب الكرة ضربة ركنية فى النهاية وجاء منها هدف الفوز للنادى الأهلي.





وأضاف: ابراهيم نور الدين أكد للمقربين منه أن الملعب لم يكن به كرتين أثناء إحراز الهدف الثاني للنادي الأهلي مشيرا أنه وفقا للوائح القانون الجديد يمكن لأى فريق أن يلعب الضربة الركنية بسرعة طالما أن الـ 11 لاعب متواجدين داخل الملعب.









يذكر |أن النادي الأهلي بذلك الفوز واصل صدارة ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 39 نقطة فيما جاء فريق بيراميدز بالمركز الخامس برصيد 26 نقطة.