غدا.. انطلاق التصويت في الانتخابات التكميلية بالنواب للمصريين بالخارج

تنطلق غدا الجمعة؛ والسبت؛ الانتخابات التكميلية لمجلس النواب؛ في دائرتي الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، ودائرة ملوي، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا.





انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرتى الجيزة وملوى والتى يتنافس فيها 12 مرشحًا، بينهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، و8 بدائرة ملوى بالمنيا .





واكدت الهيئة الوطنية ان فترة الصمت الانتخابى بدأت ظهر اليوم الخميس فى الانتخابات المقرر أن تنطلق فى الخارج يومى غدا الجمعة والسبت 7 و8 فبراير وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة على أن تستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.





وأشارت الوطنية للانتخابات الى انها ارسلت بطاقات الاقتراع إلى 144 مقرا فى 124 دولة " حيث تقوم الهيئة بإرسال نموذج للبطاقة، على أن تقوم كل سفارة أو قنصلية بطباعة العدد الذي تحتاجه من الأوراق " .





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوي بالمنيا، منذ الأول من يناير الماضى ، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.





وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس القادم.





وضمت القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة كلا من ""محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم وهشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف .





في حين ضمت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كلا من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و "أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و "أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.