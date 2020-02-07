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مرأة

ببنطلون قطيفة وبلوزة لامعة.. رضوى الشربينى تبهر متابعيها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:31 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وأطلت بها رضوى الشربينى، ببنطال أنيق باللون الأسود من القطيفة، ومرتدية معه بلوزة بأكمام طويلة باللون الفضى اللامع الذى يتناسب مع إطلالتها ويبرز عن جمالها.

واعتمدت فى الماكياج على الألوان البنية للعيون مع الرموش الإصطناعية، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الهادئ الذى يبرز جمال أنوثتها.

واختارت تسريحة الويفى الناعم لشعرها الأسود الطويل، كما تركته منسدلًا بين كتفيها بطريقة تبرز جمال إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بمجموعة من خواتم لليد لإكمال إطلالتها.
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