AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بلاش تربى سى السيد فى بيتك.. رضوى الشربيني توجه رسالة شديدة اللهجة للسيدات.. تفاصيل

السبت 01/فبراير/2020 - 03:28 م
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
Advertisements
قسم الفن
وجهت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس"، الذي يتناول كل ما يخص المرأة رسالة شديدة اللهجة للسيدات، بسبب تمييز الولد عن البنت في المساعدة في الأعمال المنزلية، وذلك خلال حلقتها الأخيرة.

ونشرت "رضوي" فيديو عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "instgram" من خلال خاصية "story" توضح فيها رسالتها.

وقالت رضوى الشربيني من خلال الفيديو: "انتي بتطلعي سي السيد عليكي في بيتك بيكبر وبيطلع كل اللي اتربي عليه في البيت على الست اللي هيتجوزها".

وتابعت "رضوي" بلاش تقولي لـ بنتك قومي يا حبيبتي اعملي لأخوكي الغدا، متتاخريش برا عشان لو أخوكي عرف هيضربك، قوم اضربها وربيها يعني انتي بتخلي بنتك بتغسل المواعين وأخوها قاعد بيتكلم في التليفون مع واحدة تانية بنت ناس". 

وأضافت رضوى: "اللي هيحصل إيه إنتي هتربي واحد وغيرك هتربي واحد فـهتكبري سي السيد في بيتك.. ويتجوز بنت مش هيساعدها في أي شيء في أعمال البيت".

وأنهت "رضوى" رسالتها قائلة: "الرجولة مش كدا.. في رجالة بتساعد زوجاتهم في شغل البيت وبتغسل المواعين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أتهمتها بالتحريض | أشجان نبيل تهاجم رضوى الشربينى على الهواء | فيديو

تحذير للسيدات.. حبوب منع الحمل تسبب تصبغات بالبشرة

استخراج 350 بطاقة رقم قومي للسيدات بمدن مطروح الغربية

رضوى الشربيني ساخرة: أنا بعمل إيه في ببجي

بـ ماكياج صاخب.. شاهد لوك رضوى الشربيني

هى ولا لأ.. رضوى الشربينى تثير الجدل بـ فيديو على إنستجرام

ترشيحاتنا

أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة

بلغت تكلفته 10 ملايين جنيه.. لماذا اتهمت محافظة الجيزة بإهدار المال العام في تطويرها لشارع البطل؟

مطلب وحيد من وزيرة الرياضة السودانية لـ جماهير الهلال قبل مواجهة الأهلي

فيديوهات فاضحة.. قمر اللبنانية تشمت فى فنانة شهيرة بعد القبض عليها

الدستورية: يجوز للأم الجمع بين معاش زوجها وابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية

قمة التأهل.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور

من رانيا يوسف لـ أحلام.. أسعار صادمة لـ إطلالات النجمات في شهر يناير