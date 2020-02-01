بلاش تربى سى السيد فى بيتك.. رضوى الشربيني توجه رسالة شديدة اللهجة للسيدات.. تفاصيل

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس"، الذي يتناول كل ما يخص المرأة رسالة شديدة اللهجة للسيدات، بسبب تمييز الولد عن البنت في المساعدة في الأعمال المنزلية، وذلك خلال حلقتها الأخيرة.





ونشرت "رضوي" فيديو عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "instgram" من خلال خاصية "story" توضح فيها رسالتها.





وقالت رضوى الشربيني من خلال الفيديو: "انتي بتطلعي سي السيد عليكي في بيتك بيكبر وبيطلع كل اللي اتربي عليه في البيت على الست اللي هيتجوزها".





وتابعت "رضوي" بلاش تقولي لـ بنتك قومي يا حبيبتي اعملي لأخوكي الغدا، متتاخريش برا عشان لو أخوكي عرف هيضربك، قوم اضربها وربيها يعني انتي بتخلي بنتك بتغسل المواعين وأخوها قاعد بيتكلم في التليفون مع واحدة تانية بنت ناس".





وأضافت رضوى: "اللي هيحصل إيه إنتي هتربي واحد وغيرك هتربي واحد فـهتكبري سي السيد في بيتك.. ويتجوز بنت مش هيساعدها في أي شيء في أعمال البيت".





وأنهت "رضوى" رسالتها قائلة: "الرجولة مش كدا.. في رجالة بتساعد زوجاتهم في شغل البيت وبتغسل المواعين".