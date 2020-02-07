AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حالتان جديدتان لفيروس كورونا في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:52 ص
فيروس - صورة تعبيرية
فيروس - صورة تعبيرية
Advertisements
أ ش أ
أعلن مسؤولو الصحة الكنديون عن حالتين جديدتين لفيروس كورونا الجديد في مقاطعة بريتش كولومبيا، مما يرفع العدد الإجمالي من حالات الإصابة بالفيروس في المقاطعة إلى أربع حالات.

وقالت الدكتورة بوني هنري مسؤولة الصحة في المقاطعة إن الحالتين الجديدتين من نفس العائلة لرجل وزوجته في الثلاثينات من العمر ويعيشان في مقاطعة هوبى الصينية، حيث بدأ تفشي المرض. وكانا زوران المرأة الخمسينية التي كانت أول حالة إصابة بالفيروس في المقاطعة، حيث يعتقد مسؤولو الصحة أن أحد الزائرين ربما قام بنقل الفيروس إلى مريضين آخرين.

وقالت هنري "المريضان الجديدان أظهرا أعراضا خفيفة جدًا "ظهرت مثل نزلات البرد"، لافتة إلى أن الأشخاص الثلاثة في هذه العائلة المصابة بالفيروس يبقون في عزلة في منازلهم في منطقة فانكوفر الساحلية للصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليابان ترصد أول ظهور لـ كورونا غير مرتبط بالسفر للصين .. وارتفاع الإصابات إلى 6 حالات

25 حالة وفاة جديدة.. ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين

كندا تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.. و«إير كندا» توقف رحلاتها إلى الصين

اليابان تتخذ تدابير احترازية غير مسبوقة لمنع تفشي فيروس كورونا

بسبب فيروس كورونا.. أستراليا ترفض دخول القادمين من الصين باستثناء رعاياها

مقتل 259 شخصا وإصابة 12 ألفا آخرين.. حصيلة ضحايا كورونا في الصين

ترشيحاتنا

احذريها.. 5 أطعمة تناولها على معدة فارغة يصيبك بمرض خطير

إيمان فين؟.. اختفاء طالبة ثانوي من قرية الكوم الأحمر في الجيزة

شعبان يكشف عن فوائد مشروب أهل الجنة

لبنانية تسمم زوجها وتصوره وهو يحتضر بمساعدة عشيقها .. فيديو

عاجل.. التحالف العربي: مقتل 3 مصريين في انفجار لغم حوثي في البحر الأحمر

نجم الأهلي السابق: قفشة غيّر الأهلي.. وهذه رسالتي لـ صالح جمعة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية

طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم

ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. شاهد