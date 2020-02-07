مجلس الصحفيين يحيل استقالة هشام يونس للجنة التحقيق

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين أمس الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٠ مع الزملاء بجريدة الصباح حيث تم مناقشة كل ما تردد حول التلويح بإغلاق الجريدة بما يهدد مستقبل الزملاء وحقوقهم.









وأكد مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان حرصه الكامل على حقوق الزملاء واستمرار صدور الصحيفة واستقرار الأوضاع بها .





وتقرر استمرار بذل كل الجهود مع كافة الأطراف خلال الأيام القادمة للوصول لحلول نهائية وفقًا لخطة متكاملة للتحرك بما يحفظ حقوق الزملاء وحرية الصحافة والتعبير ، وللحفاظ على الجريدة كواحدة من المنابر الصحفية المستقرة في مصر .





كما قرر مجلس النقابة خلال جلسته وبالإجماع احالة الاستقالة المسببة من عضوية المجلس والمقدمة من عضو المجلس هشام يونس للجنة التحقيق النقابية ، لبحث ما ورد فيها واحاطة المجلس بنتيجة التحقيق.



