20 جنيها للمصري و100 جنيه للأجانب أسعار زيارة قصر البارون.. وتذكرة منفصلة لمنطقة البانوراما.. صور









وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة للزيارة و ذلك بتذكرة موحدة و منفصلة عن تلك الخاصة بزيارة القصر.





و أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس أنه استعدادا للافتتاح الوشيك لقصر البارون إمبان بعد الانتهاء من مشروع ترميمه و اعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، وافق مجلس الإدارة علي فتح منطقة البانوراما ( السطح) الخاصة بالقصر ليستمتع الزائرين بالتصميمات الرائعة و التأثيرات الفنية البديعة للسطح بالاضافة الي مشاهدة البانوراما الخلابة للمنطقة المحيطة للقصر.









حيث أنه يطل علي قصر السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل كما أنه يكشف شارع العروبة بأكمله و ما به من معالم و مباني.

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‏و قد تم عمل تذكرة منفصلة لزيارة السطح فقط و تحديد سعر موحد لها يبلغ ٥٠ جنيه مصري للزائر الأجنبي و ٢٠ جنيه للزائر المصري.





مشيرا إلى أن سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية يبلغ ١٠٠ جنية مصري للزائر الأجنبي، و٥٠ جنيه للطالب الأجنبي، و٢٠ جنيها للزائر المصري و ١٠ جنيه للطالب المصرى.





و تتضمن التذكرة الخارجية زيارة القصر و الحدائق الخارجية، و عربة الترام ماعدا منطقة البانوراما (السطح).





جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار حتى الآن أنهت أكثر من 97% من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، حيث يقوم فريق العمل الآن بوضع اللمسات النهائية له بالإضافة إلى القيام بأعمال إعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضًا يروى تاريخ حى هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدنى بمصر.







