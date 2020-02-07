لمعلمي المعاهد الأزهرية.. تعرف على ضوابط المشاركة في جائزة محمد بن زايد

أعلنت مؤسسة الأزهر الشريف أنها تدعو معلمى ومعلمات المعاهد الأزهرية ( الابتدائية – الإعدادية – الثانوية ) للمشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي للعام الدراسي 2019/2020م - الدروة الثالثة.





وقالت مؤسسة الأزهر في بيان لها: في إطار استمرار التعاون المثمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واستكمالًا للمشاريع العملاقة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة التعليم، والقراءة كأحد أهم أدوات التعليم فقد انطلقت الدورة الثالثة لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي ( دول مجلس التعاون الخليجي ) ولأول مرة بجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الشقيقة





وقد أشاد فضيلة الإمام الأكبر بجائزة محمد بن زايد، وأكد أنها خطوة على طريق إصلاح التعليم وأنها ملهمة لما بها من دافع لترغيب المعلم في تطوير نفسه بما ينعكس على النهوض بالعملية التعليمية في المقام الأول كما أكد فضيلة الإمام أن الأزهر الشريف مليء بالمواهب والكفاءات التي أسهمت في إثراء العملية التعليمية في مصر والعالم العربي.





وتتمثل معايير الجائزة في خمسة معايير رئيسة وهي ( التميز في الإنجاز- الإبداع والابتكار- التطوير والتعليم المستدام – المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني- الريادة المجتمعية والمهنية) ، ويتضمن كل معيار من المعايير الرئيسة عددا من المعايير الفرعية.





وهناك ضوابط مهمة خاصة بالراغبين فى التقدم من معلمى ومعلمات الأزهر الشريف لهذه الجائزة : فعلى الراغبين فى التقدم قبل البدء فى إجراءات التسجيل ورفع الشواهد من مرفقات وخلافه على موقع الجائزة، ضرورة القيام بما يلي : تجهيز ملف يتضمن: السيرة الذاتية طبقا للنموذج المرفق (مرفق 1)، و رؤية المعلم ومقترحاته فى تطوير ذاته ونطاق عمله، و مبادرات المعلم التي قام بتنفيذها أو شارك فيها، أويرغب في تنفيذها.





كما يجب على المتقدم الالتزام بإرسال الملف المذكور بالبند (1) على الواتس الخاص برقم الدعم الفني المشار إليه بعاليه بعد تحويله إلى صيغة، وذلك في موعد أقصاه 28/2/2020، مع ضرورة تعبئة النموذج المرفق (مرفق 2) و الذى يوضح مدى تحقيق المعايير، ولن يتم النظر إلى أي ملفات ترسل بعد هذا التاريخ .





ويتم موافاة قطاع المعاهد الأزهرية بما يفيد التسجيل وتاريخه وتسلم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية (على إسطوانة مدمجة) يدويا( بنفسه ودون تفويض ) لمكتب فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، على أن يتضمن كلمة " تم التسجيل بنجاح"،وبيان حالة للمعلم ( حديث ومعتمد )، حيث إن اللجنة القائمة على الجائزة تقوم بالاستعلام من الأزهر الشريف عن المتقدمين.