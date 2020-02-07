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توك شو

لمراقبة الكون.. انطلاق تلسكوب كيوبس الفضائي.. شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:44 ص
تليسكوب فضائى
تليسكوب فضائى
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل انطلاق تلسكوب كيوبس الفضائى، ليبدأ التلسكوب الذي أطلق نهاية العام الماضي بمراقبة الكون وجمع بيانات حول كواكب خارج المجموعة الشمسية.

وتعول وكالة الفضاء الأوروبية على تلسكوب كيوبس، أن يمهد الطريق أمام الجيل القادم من الأقمار المخطط إطلاقها مستقبلا لدراسة تكوين الكواكب.

يذكر أن وكالة الفضاء الأوروبية هى منظمة دولية مكرّسة لاستكشاف الفضاء، تضم في عضويتها 22 دولة، منها النمسا وبلجيكا (عضو دائم بموجب اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر 2008)  توضم الدنمارك  ، فنلندا ، فرنسا، ألمانيا وأيرلندا ، إيطاليا وهولندا ..

وتأسست في 30 مايو 1975 ويقع مقرها في مدينة باريس، فرنسا، يعمل لدى الوكالة 2000 موظف من جميع أنحاء العالم  وميزانيتها السنوية تبلغ 5.25 مليار يورو وتشترك وكالة الفضاء الأوروبية مع محطة الفضاء الدولية في إطلاق وتشغيل عدة بعثات استكشافية إلى القمر والكواكب الأخرى ورصد الأرض من الفضاء وتصميم مركبات الإطلاق والحفاظ على ميناء فضائي كبير.
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