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أخبار البلد

الأرصاد الجوية: استمرار الأمطار على البلاد لمدة 72 ساعة.. وشبورة كثيفة ورياح

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:02 م
الطقس الشتوي على
الطقس الشتوي على القاهرة
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نورهان خفاجي
تستمر الأحوال الجوية، خلال الـ 72 ساعة القادمة في حالة استقرار في درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام، ويصاحب ذلك استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على السواحل، يصاحبها نشاط للرياح وشبورة مائية على الطرق السريعة صباحا.

ومن المتوقع، أن تكون حالة الطقس، خلال الـ 72 ساعة القادمة، على مناطق البلاد، كالتالي:

طقس غدا السبت
القاهرة الكبرى: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 16 للعظمى و8 للصغرى.

الوجه البحري: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، شبورة صباحا، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 15 للعظمى و10 للصغرى.

السواحل الشمالية الغربية: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، سقوط أمطار  متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 16 للعظمى و11 للصغرى.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحري، ودرجات الحرارة تسجل 17 للعظمى و10 للصغرى.

جنوب سيناء والغردقة: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ودرجات الحرارة تسجل 20 للعظمى و13 للصغرى.

شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا والرياح نشطة مثيرة للأتربة، درجات الحرارة تسجل 18 للعظمى و8 للصغرى.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحرارة تسجل 20 للعظمى و11 للصغرى.

طقس يوم الأحد
القاهرة الكبرى: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 16 للعظمى و8 للصغرى.

الوجه البحري: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، شبورة صباحا، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 15 للعظمى و10 للصغرى.

السواحل الشمالية الغربية: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، سقوط أمطار  متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 15 للعظمى و11 للصغرى.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: بارد نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحري، ودرجات الحرارة تسجل 15 للعظمى و10 للصغرى.

جنوب سيناء والغردقة: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ودرجات الحرارة تسجل 20 للعظمى و13 للصغرى.

شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا والرياح نشطة مثيرة للأتربة، درجات الحرارة تسجل 18 للعظمى و8 للصغرى.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحرارة تسجل 21 للعظمى و11 للصغرى.

طقس يوم الأثنين
القاهرة الكبرى: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تسجل 15 للعظمى و8 للصغرى.

الوجه البحري: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، شبورة صباحا، سقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 15 للعظمى و10 للصغرى.

السواحل الشمالية الغربية: بارد نهارا شديد البرودة لبلاد، سقوط أمطار  متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 16 للعظمى و11 للصغرى.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: بارد نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ودرجات الحرارة تسجل 15 للعظمى و10 للصغرى.

جنوب سيناء والغردقة: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ودرجات الحرارة تسجل 19 للعظمى و13 للصغرى.

شمال الصعيد: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا غائم أحيانا والرياح نشطة مثيرة للأتربة، درجات الحرارة تسجل 17 للعظمى و8 للصغرى.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحرارة تسجل 19 للعظمى و11 للصغرى.

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