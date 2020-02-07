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مرأة

انتبه.. عادة شتوية تعرضك للإصابة بالعصب السابع

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

يعتاد البعض علي الخروج من الحمام مباشرة بعد الاستحمام بالماء الساخن دون معرفة مخاطر هذه العادة ونصح الدكتور جميل بدر استشاري علاج الاعصاب والعظام علي صفحته بالفيسبوك عند خروجك من مكان دافئ إلى مكان بارد ، فاحرص على تغطية الوجه لديك وذلك تجنبًا لشلل العصب السابع في الوجه 


ما هو العصب السابع ؟

هو العصب الذي يتحكم في العضلات على جانبي الوجه ، والتي تتحكم بتعبيرات الوجه وذلك مثل :

الإبتسام ، الضحك ، البكاء وغيرها ، و لذلك فإن أي إصابة به ستؤثر على تعبيرات الوجه الحركية ، وقد تؤدي الى شلل الوجه النصفي .



فشلل الوجه النصفي ؟

هو شلل يصيب نصف الوجه و كنتيجة لوجود ضعف بالعضلات في أحد جانبي الوجه ، و هو ممّا يؤدي إلى تدلي نصف الوجه ، و بحيث تكون الابتسامة من جانب واحد، كما لا تستجيب العين في ذلك النصف للإغلاق كما 

عليكم شرب كوب ماء قبل الخروج لسلامتكم..
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