ضمن مبادرة أنت عظيمة.. مستقبل وطن يقيم معرضا للمنتجات اليدوية ببورسعيد

افتتح حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة بورسعيد، معرضًا لمنتجات "أنت عظيمة"، من إنتاج المشروعات الصغيرة التي أقامتها الفتيات والسيدات في محافظة بورسعيد.





يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الحزب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالمرأة المصرية وتفعيل دورها في المجتمع، وذلك بإشراف النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة بالأمانة العامة المركزية.





وجاء افتتاح المعرض الذي أقيم بمقر الأسر المنتجة ببورسعيد تحت رعاية عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور محمد النوساني، أمين التنظيم، كبداية لافتتاح معارض أخرى بعدد من الأقسام التي تمت إقامة مشروعات صغيرة بها، كما أشرف علي تنظيم المعرض شيماء بهير، أمينة المرأة في الحزب بالمحافظة، وأمينات المرأة بالأقسام، ويأتي ذلك إيمانا من حزب مستقبل وطن بمساعدة كل أطياف المجتمع.





وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات كما أشادوا بدور الحزب فى مساعدة المواطنين وتطوير الخدمات المجتمعية.





وقال عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، إنه إيمانًا من حزب مستقبل وطن بضرورة دعم الأيدي العاملة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكاتفًا مع المرأة المعيلة نحو تحقيق النجاح.





وأعلن "اللمعي"، أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.





وفي سياق متصل، أكدت شيماء بهير أمينه المرأة بالمحافظة، أن معرض "أنت عظيمة"، أقيم لعرض منتجات السيدات من أمانة مرأة الزهور والضواحي والشرق ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلي إن المنتجات التي تم عرضها بالمعرض منها مفروشات وإكسسوارات وتدوير مخلفات وأغذية ومخبوزات وملابس حريمي.





وأكدت بهير أن المشاركات في المعرض جاءت ممثلة من أمانة الزهور على سبيل المثال مفروشات صالحة سعد، مأكولات شيف عزة البغدادي، رشا نصر، وحبيبة، وميرڤت، واكسسوارات الحاجة عائشة، كورشية اسراء، وأعمال يدوية، وأمل حسن، ومني عبد العال، ماجدة عبد الرازق، من قسم الشرق رحاب حسن الحديدي ملايات ومفروشات، ومن الضواحي ساميه الجرايحي عياد، ومفروشات، زينب الجرايحي عياد، مشغولات يدوية اكسسوار.