في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

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قدمت عائشة بن أحمد العديد من الأعمال الفنية كان من بينها : فيلم أوغسطينوس ابن دموعها للمخرج الراحل سمير سيف، والخلية، و زيزو، وعزيز روحو، وغيرها من الافلام.









كما شاركت عائشة بن أحمد في كل من مسلسل شهادة ميلاد، ونسر الصعيد، والسهام المارقة، و أبواب الشك، و أبو جبل، و ألف ليلة وليلة، وغيرها.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد، فيلم "الفلوس" لـ تامر حسني، والذي يتم عرضه في السينمات خلال الوقت الحالي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم زينة، وخالد الصاوي.

يحل اليوم الجمعة 6 فبراير، عيد ميلاد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الـ