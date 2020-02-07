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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:36 م
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
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آية عاطف
يحل اليوم الجمعة 6 فبراير، عيد ميلاد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الـ  37.

قدمت عائشة بن أحمد العديد من الأعمال الفنية كان من بينها : فيلم أوغسطينوس ابن دموعها للمخرج الراحل سمير سيف، والخلية، وزيزو، وعزيز روحو، وغيرها من الافلام.


كما شاركت عائشة بن أحمد في كل من مسلسل شهادة ميلاد، ونسر الصعيد، والسهام المارقة، وأبواب الشك، وأبو جبل، وألف ليلة وليلة، وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد، فيلم "الفلوس" لـ تامر حسني، والذي يتم عرضه في السينمات خلال الوقت الحالي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم زينة، وخالد الصاوي.
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