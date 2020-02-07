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أخبار البلد

عمومية طبيبات المنيا الطارئة.. مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تقرر مد التسجيل ساعة أخرى في الجمعية العمومية الطارئة، حتى الثانية ظهرًا، لعدم اكتمال النصاب القانوني والمقرر له 1000 عضو.

وتعمل لجنة الشباب على قدم وساق لحل أي عقبات تواجه الحضور في التسجيل.

وأوضحت اللجنة، أنه  في حالة عدم دفع الاشتراك، يمكن الدفع اليوم وتجديده فورًا ، وفي حالة فقد الكارنية يتم استخراج الاسم ورقم القيد من سجلات النقابة، كما أنه يشترط التسجيل توافر إثبات شخصية مثل البطاقة أو رخصة القيادة . 

وتناقش الجمعية العمومية الطارئة، تداعيات حادث طبيبات المنيا الناتج عن التعسف الإداري وذلك بناءً علي الطلب المقدم من 220 طبيب، على خلفية حادث طبيبات المنيا والذى تعرضت له 14 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة 11 بإصابات مختلفة أثناء توجهن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة .
عمومية طبيبات المنيا الطارئة.. مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب
عمومية طبيبات المنيا الطارئة.. مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب
عمومية طبيبات المنيا الطارئة.. مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب
عمومية طبيبات المنيا الطارئة.. مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب
عمومية طبيبات المنيا الطارئة.. مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب
عمومية طبيبات المنيا الطارئة.. مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب
عمومية طبيبات المنيا الطارئة.. مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب
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