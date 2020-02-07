عمومية طبيبات المنيا الطارئة.. مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب

قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تقرر مد التسجيل ساعة أخرى في الجمعية العمومية الطارئة ، حتى الثانية ظهرًا، لعدم اكتمال النصاب القانوني والمقرر له 1000 عضو.





وتعمل لجنة الشباب على قدم وساق لحل أي عقبات تواجه الحضور في التسجيل.





وأوضحت اللجنة، أنه في حالة عدم دفع الاشتراك، يمكن الدفع اليوم وتجديده فورًا ، وفي حالة فقد الكارنية يتم استخراج الاسم ورقم القيد من سجلات النقابة، كما أنه يشترط التسجيل توافر إثبات شخصية مثل البطاقة أو رخصة القيادة .



