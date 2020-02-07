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محافظات

قنا نظيفة.. رفع 141 طن مخلفات وتراكمات قمامة في 4 مدن

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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يوسف رجب
تمكنت الوحدات المحلية لمدن نجع حمادى وقنا ودشنا ونقاده، من رفع ١٤١ طن مخلفات وقمامة، فى إطار تنفيذ مبادرة " قنا نظيفة " التى أطلقها اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقرى والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واستعادة المظهر الحضارى والجمالى الذى طالما تميزت به قنا. 

قال أحمد وزيرى- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تم رفع ٧٩ طن مخلفات وتراكمات قمامة منها ٣٥ طن بطريق نجع قابول و ٢٢ طنا بطريق نجع قابول - المصالحة الغربى و٢٢ طنا بطريق النجاحية. 

و أشار أشرف أنور - رئيس مدينة قنا، إلى أنه تم رفع ٣٠ طن مخلفات وقمامة ونواتج تطهير ترع بقرية أبنود. 

وأوضح عبدالراضى عربى-رئيس مدينة دشنا انه تم رفع ٢٢ طن بالوحدة المحليه لقريه ابومناع بحرى. 

قالت المهندسة فاطمة أحمد- رئيس مدينة نقاده، إن الوحدة المحلية نجحت فى رفع ١٠ طن مخلفات وقمامة بمنطقة عمارات الزهور بالشيخ حسين تخللها رفع عشش الطيور بجوار العمارات السكنية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، كما يجرى استكمال أعمال الاناره بدائرة مجلس قروي البحرى قمولا من كوبري السدر حتى دويح ومدخل دنفيق الغربى الملاح بطول ٢ كم. 

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قنا نظيفة.. رفع 141 طن مخلفات وتراكمات قمامة في 4 مدن
قنا نظيفة.. رفع 141 طن مخلفات وتراكمات قمامة في 4 مدن
قنا نظيفة.. رفع 141 طن مخلفات وتراكمات قمامة في 4 مدن
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