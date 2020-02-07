تعرف على سعر الريال السعودى فى 12 بنك

سجل سعر صرف الريال السعودى استقرار اليوم الجمعة 7 فبراير 2020.



واستقر الريال السعودى فى بنوك (عودة ، المصرى الخليجى) عند 4.19 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .



وسجل فى بنوك (الاهلى الكويتى بيريوس ، الاهلى المصرى ، مصر ، مصرف ابوظبى الاسلامى) 4.18 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك الاهلى اليونانى بمصر 4.17 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى CIB عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



وسجل الريال السعودى فى بنوك ( الشركة المصرفية الدولية SAIB ، كريدى اجريكول ،مصر ايران للتنمية ، البنك العربى الافريقى الدولى ) 4.17 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .



وسجل سعر الريال السعودى فى المصرف المتحد 4.16 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

