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اقتصاد

تعرف على سعر الريال السعودى فى 12 بنك

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:59 م
الريال السعودى
الريال السعودى
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علياء فوزى
سجل سعر صرف الريال السعودى استقرار اليوم الجمعة 7 فبراير 2020.

واستقر الريال السعودى فى بنوك (عودة ، المصرى الخليجى) عند 4.19 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .

وسجل فى بنوك (الاهلى الكويتى بيريوس ، الاهلى المصرى ، مصر ، مصرف ابوظبى الاسلامى) 4.18 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك الاهلى اليونانى بمصر 4.17 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى CIB عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودى فى بنوك ( الشركة المصرفية الدولية SAIB ، كريدى اجريكول ،مصر ايران للتنمية ، البنك العربى الافريقى الدولى ) 4.17 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع .

وسجل سعر الريال السعودى فى المصرف المتحد 4.16 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع. 
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