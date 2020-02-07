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رياضة

انقسام حول العميد.. مصادر: إيهاب جلال باقٍ في المصرى بقرار من حلبية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:38 م
ايهاب جلال - حسام
ايهاب جلال - حسام حسن
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كتب محمد الغزاوى
علم موقع "صدى البلد" الاخباري، أن مجلس إدارة نادى المصرى برئاسة سمير حلبية رفض استقالة ايهاب جلال المدير الفني للنادى وقرر الإبقاء عليه خلال المرحلة المقبلة ودعمه خلال مباراة النادى المقبلة مع فريق وادى دجلة.

واكدت مصادر أن المجلس شهد انقساما كبيرا حتي الساعات الأولي من صباح اليوم علي قرار الإبقاء علي جلال وعودة العميد حسام حسن المدير المصرى السابق للنادى وانتهت بترجيح رئيس المجلس للتصويت بابقائه لخوض مباريات الفريق المقبلة واستمرار دعمه.

كان أعضاء المجلس شريف مزروع واحمد عوض وأحمد الشملة والدكتور علي الطرابيلي امين الصندوق طرحوا فتح الباب مجددا لعودة العميد خلال الفترة المقبلة خاصة وأن النادى مقدم علي مباراة هامة في الكونفدرالية يسبقها لقاء دجلة و الاهلي في الدورى الا أن الطلب قوبل بالرفض من محمد الخولي نائب الرئيس و طارق هاشم و عدنان حلبية عضوا المجلس و سمير حلبية رئيس النادى والذي رجح كفة التصويت للإبقاء علي جلال بعد امتناع عمار عن التصويت لحساسية الموقف.

وأكد حلبية في تصريحات خاصة أن النادى يلاقي تحديات كبيرة خلال تلك المرحلة تحتاج إلي تضافر جهود الجميع للعبور من تلك الكبوة و التي لن تنتهي برحيل ايهاب جلال.

وشد حلبية علي أن جلال الذي يطالب الجميع برحيله الان هو من تولي المهمة في ظروف رفض الجميع توليها وفروا بعد رحيل العميد المفاجئ دون سابق إنذار واستطاع أن يصل بالفريق الي المربع الذهبي.

وتساءل حلبية كيف لمدير فني أن يعمل في ظل مايلاقيه من حرب موجهة من أحد الأشخاص لرحيله والعمل جاهدين علي افشاله مشدد علي أن من ترك النادى في محنته وتلاعب ومازال يتلاعب بمشاعر الجماهير لن يعود مجددا طالما هو يترأس مجلس الإدارة.

وطالب حلبية مساندة الفريق و الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة بنية خالصة من أجل استعادة الانتصارات مجددا و عبور الدور المقبل في الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

وشكر حلبية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي دعمه المتواصل و المستمر للنادى و الفريق و الجهاز الفني لافتا أن محافظ بورسعيد عاشق المصرى البورسعيدى كابن من أبناء الباسلة ويرغب دائما في أن تحلق النسور في مقدمة الدورى المصرى و البطولات الأفريقية.


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