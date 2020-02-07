شاهد.. نجوى كرم بإطلالة جذابة من داخل سيارتها

نشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت نجوى كرم، بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية جاكيت فرو اسود، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة مميزة، نالت اعجاب متابعيها.





وطرحت نجوى كرم مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.





يذكر أن نجوى كرم، قررت خوض تجربة البرنامج كمدربة في لجنة الحكم مع الفنانين هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين تعتمد بشكل مطلق على الصوت، خصوصا أن أعمار المشتركين تتجاوز الستين، لتتعلم كيف يمكن للإنسان أن يبقى مثابرًا على موهبته ومُصرًّا على تحقيق حلمه رغم تقدّمه في السن.



