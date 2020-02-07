إمام الحرم النبوي وشيخ عموم المقارئ المصرية يشاركان في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وتحظى بمشاركة تحكيمية متميزة يشارك فيها الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمي إمام الحرم النبوي الشريف، والشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، وعشرة محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية، إضافة إلى محكمين دوليين في فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها.

قال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، إن مسابقة الأوقاف العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم هذا العام 1441هـ -2020م حققت أعلى مشاركة دولية وأفريقية في تاريخها.





وأضاف « العيسوي» في بيان له، أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ خمسة وثمانين متسابقًا من ثلاث وستين دولة، وبلغ عدد الدول الأفريقية المشاركة ثلاثين دولة، وهي أعلى مشاركة أفريقية ودولية في تاريخ المسابقة.





وكانت وزارة الأوقاف، أعدت برنامجًا خاصًا لزيارة بعض المعالم الأثرية والتاريخية والمعالم الحضارية بالقاهرة.



