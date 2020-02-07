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ديني

إمام الحرم النبوي وشيخ عموم المقارئ المصرية يشاركان في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:29 م
إمام الحرم النبوي
إمام الحرم النبوي وشيخ عموم المقارئ المصرية
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محمد صبري عبد الرحيم
تنطلق فعاليات افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم بأحد فنادق القاهرة، غدًا السبت الساعة العاشرة صباحًا، بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاثة وستين دولة.

وتحظى بمشاركة تحكيمية متميزة يشارك فيها الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمي إمام الحرم النبوي الشريف، والشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، وعشرة محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية، إضافة إلى محكمين دوليين في فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها.

قال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، إن مسابقة الأوقاف العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم هذا العام 1441هـ -2020م حققت أعلى مشاركة دولية وأفريقية في تاريخها.

وأضاف «العيسوي» في بيان له، أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ خمسة وثمانين متسابقًا من ثلاث وستين دولة، وبلغ عدد الدول الأفريقية المشاركة ثلاثين دولة، وهي أعلى مشاركة أفريقية ودولية في تاريخ المسابقة.

وكانت وزارة الأوقاف، أعدت برنامجًا خاصًا لزيارة بعض المعالم الأثرية والتاريخية والمعالم الحضارية بالقاهرة.

وسيشارك نخبة من المشاركين في زيارة محافظة الوادي الجديد، بمناسبة افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد المطار بمدينة الخارجة، وافتتاح الدورة التدريبية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لمعلمي التربية الدينية بمحافظة الوادي الجديد صباح الأحد المقبل.

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