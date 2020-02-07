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تعليم

حقيقة تأجيل الدراسة 2020 في المدارس والجامعات خوفا من فيروس كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:57 م
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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قســـم التعليــــم
تأجيل الدراسة ٢٠٢٠ في المدارس والجامعات خوفا من فيروس كورونا .. خبر أثار الجدل في الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الايام الاخيرة.

ومن جانبه .. حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذا الموضوع ، حيث أصدر بيانا رسميا اليوم الجمعة نفى خلاله كل ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، من أنباء تُفيد بإصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قرارًا بـ تأجيل الدراسة ٢٠٢٠ في المدارس والجامعات بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، تحسبًا لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس "كورونا".

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم ، والتعليم العالي والبحث العلمي، أكدتا أنه لم يتم إصدار أي قرار بـ تأجيل الدراسة ٢٠٢٠ في المدارس والجامعات.

كما أكدت الوزارتان أنه لا نية لـ تأجيل الدراسة ٢٠٢٠ في المدارس والجامعات بالفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي بالمدارس والجامعات، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد والمُعلن عنه وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020، غدا السبت الموافق 8 فبراير 2020، وشددتا على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في المدارس والجامعات.

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم، اتخاذ عدد من الإجراءات والحملات الوقائية بكافه المنشآت التعليمية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وعدم انتشار الأمراض المعدية قبل بدء الدراسة بالفصل الثاني، من خلال تعميم  عدد من النشرات التوعوية والتثقيفية حول الوقاية من فيروس "كورونا" على جميع المديريات التعليمية والمدارس، والاهتمام بالخطة الوقائية الخاصة بحماية الطلاب من الإصابة بأي أمراض معدية، حيث تحمل الإجراءات خططًا مشددة للحفاظ على نظافة المنشآت التعليمية والبيئة المدرسية، إلى جانب التأكد من جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية، وكذلك الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدوري لهم وقاية من وجود أي أمراض.

كما أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

 وفي النهاية ناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.
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