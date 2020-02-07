بـ ماكياج صاخب.. راندا البحيرى تستعرض جمالها.. صور

نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ظهرت راندا البحيري بإطلالة جذابة وارتدت فستانا أنيقا مطرزا باللون الأبيض، ميز إطلالتها وجمالها الطبيعي، وأكملت راندا إطلالتها بتسريحة شعر انسيابية.
أما من الناحية الجمالية، وضعت راندا بعض اللمسات من الماكياج الجذاب، ولم تتكلف فى ارتداء أي من الإكسسوارات.
ويعرض حاليا للفنانة راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ويقوم ببطولته محمد رجب دينا فؤاد وآيتن عامر.
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