رسالة طمأنة.. التموين: لن يضار مواطن من استكمال بيانات المحمول.. ولن يتم إيقاف أي بطاقة

وجه مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات الدكتور عمرو مدكور رسالة للمواطنين عبر موقع صدى البلد، قائلا: أود أن أطمئن المواطنين أنه لن يضار مواطن من عملية استكمال بيانات رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر.





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ونفى الدكتور عمرو مدكور ما تردد عن إيقاف البطاقات التموينية التي لم يستكمل أصحابها بيانات الهاتف المحمول، مؤكدا أنها ستواصل صرف الدعم بشكل دوري ولكنهم سيفقدون ميزة التواصل المباشر مع وزارة التموين عبر رسائل الـ SMS.





وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن الهدف وراء مطالبة الوزارة بعض المستفيدين بالدخول إلى موقع دعم مصر وتسجيل رقم هاتفهم المحمول هو تيسير سبل التواصل مع المستفيد من البطاقة التموينية





وأوضح أن التعامل بشكل مباشر مع المستفيد عن طريق رقم الهاتف يوفر الحلقات الوسيطة بين مقدم الخدمة التموينية والمتلقي بما يقضي على أي محاولات للفساد أو الاحتيال على حق المواطن في الدعم.



