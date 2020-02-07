48 دقيقة من الرياض لـ أبو ظبي.. تعرف على أحدث تكنولوجيا نقل الركاب في السعودية.. فيديو

يتوقع العديد من الخبراء في مجال النقل، أن تطورات النقل مستقبلا ستتغير عما هي عليه اليوم مع انتشار تقنيات جديدة تسرّع التنقل وتخفف الازدحام على الطرقات من بينها الـ"هايبرلوب" التي أصبحت أقرب إلى الحقيقة من الحلم، وسط مسارعة مجموعة من الشركات لبناء أول خط لها، ومن بينها شركة "فيرجن هايبرلوب ون" التي وقعت مع الممكلة السعودية بروتكول تعاون.



وأخذت مجموعة من الشركات على عاتقها التحدي لتطوير تقنية الهايبلرلوب - وسيلة نقل مستقبلية سلط عليها الأضواء مؤسس شركة تيسلا إيلون ماسك عام 2013 والتي ستنقل الركاب في كابسولات تسير في أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء، ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسي يولده محرك كهربائي.

ومن أبرز الشركات التي بدأت بتركيب أنابيب تجريبية "هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز" و "فيرجن هايبرلوب ون" التي تساهم فيها شركة موانىء دبي العالمية، وقد أجرت الشركة أربعمئة اختبار على أنبوب تجريبي في نيفادا بسرعة وصلت إلى أربعمئة كيلومتر في الساعة حتى الآن وتتهيأ لبناء أول خط في الهند.





وقال رئيس مجلس إدارة فيرجن هايبر لوب ون سلطان أحمد بن سليم حرص فيرجن هايبر لوب ون على مواصلة القيام بدورها من خلال التقنيات المتطورة للإسهام في صياغة المستقبل بالشراكة مع وزارة النقل لتحقيق التحول عن طريق تنقل الركاب والبضائع في المملكة.





وأشار إلى أن التكنولوجيا التي توفرها فيرجن هايبر لوب ون تتسم بالسرعة الفائقة والاستدامة والقدرة على نقل أعداد كبيرة من الركاب، وتجلى في أكثر من 400 رحلة تجريبية أجرتها الشركة، مبينا أن التقنية قادرة على قطع المسافة بين الرياض وجدة في غضون 46 دقيقة، وبين الرياض والقدية في مدة زمنية لا تتجاوز خمس دقائق، فيما تستغرق الرحلة بين جدة ونيوم 40 دقيقة، ومن الرياض إلى أبو ظبي 48 دقيقة.





وأكد أن النظام سيكون أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الطاقة ويمكن تشغيل أنظمة هايبر لوب في المنطقة بالكامل من خلال الألواح الشمسية التي تغطي النفق الخاص بالعربات، وهو ما يجعل هذه التكنولوجيا جذابة بشكل كبير بالنسبة للمملكة.





وأخذت مجموعة من الشركات على عاتقها التحدي لتطوير تقنية الهايبلرلوب - وسيلة نقل مستقبلية سلط عليها الأضواء مؤسس شركة تيسلا إيلون ماسك عام 2013 والتي ستنقل الركاب في كابسولات تسير في أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء، ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسي يولده محرك كهربائي.





وتستهدف الشركات التي تطور هذه التقنية أن تكون بمتناول الجميع وبالتالي أشبه بمترو ولكن سرعة طائرة على الأرض.