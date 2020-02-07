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عواصف ترابية وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب المحافظات.. رفع درجة الاستعداد.. وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:00 م
عواصف ترابية
عواصف ترابية
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قسم المحافظات
شهدت عدد من المحافظات اليوم الجمعة حالة من الطقس السيئ تضمنت هطول أمطار ورياحا شديدة علاوة على عواصف ترابية.

طوارئ فى الوادي الجديد بسبب العواصف الترابية

تعرضت محافظة الوادي الجديد لرياح شديدة محملة بالرمال، ضربت عددا من المناطق المتفرقة، وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ.

وقرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية.

وأكد الزملوط، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة.

كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

توقف حركة الصيد لسوء الأحوال الجوية بكفر الشيخ

وكشف مبروك رميح الحمراوي، رئيس جمعية الصيادين بالبرلس بكفر الشيخ، اليوم، عن توقف حركة الصيد في البحر المتوسط وبحيرة البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية، وخشية الوقوع في مخاطر في هذا الطقس السيئ.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، طقسًا سيئًا، بسبب نشاط الرياح، والتي بلغت سرعتها 30 كم/ ساعة، وسجلت درجة الحرارة، 17 درجة مئوية، وأدت شدة الرياح إلى توقف حركة الصيد والملاحة في المحافظة.

من جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، بالاستعداد التام حال سقوط الأمطار، ورفع مياه ومخلفات الأمطار ومنع تراكم برك المياه في الشوارع.

طقس سيئ .. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وتجهيز 93 سيارة شفط

اجتاحت الإسكندرية، اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ 93 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ لشفط تراكمات الأمطار من الشوارع، لضمان استمرار حركة المرور.

يأتي هذا فيما أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر.

وأكد "الغندور"، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

أمطار خفيفة على أماكن متفرقة بـ القليوبية

شهدت محافظة القليوبية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة دون أى تأثير على الحياة اليومية أو تعاملات المواطنين.

من جانبه أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار، حفاظا على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على تواجد المعدات والسيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسحب اى تجمعات للمياه، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت تفاصيل حالة الطقس أيام (الجمعة - السبت - الأحد)، إذ يسود طقس شديد البرودة، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة.

ويأتي طقس الجمعة مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى غزيرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.



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