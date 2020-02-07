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رياضة

محمد صلاح يستعد لاستقبال طفله الثاني

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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نور عادل
يستعد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، لاستقبال مولوده الثاني خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن تدخل زوجة محمد صلاح غرفة العمليات في أحد مستشفيات انجلترا خلال الساعات القليلة القادمة وذلك من أجل وضع طفل الفرعون المصري الثاني.

وكان محمد صلاح قد حصل على جائزة افضل هدف سجله فريق ليفربول خلال منافسات شهر يناير الماضي، وذلك عن هدفه في مرمى مانشستر يونايتد  بالدوري الانجليزي.

وفي الإطار ذاته نشر محمد صلاح صورة له داخل الجيم أثناء أداء بعض التمارين قبل لقاء نوريتش سيتي السبت المقبل من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال: "عدت من العطلة ولم أذهب إليها" فى إشارة منه أنه لم يحصل على الراحة وظل يواصل تدريباته خلال فترة الاجازة".
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