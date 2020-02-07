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أخبار البلد

مطران طيبة للكاثوليك يستقبل رئيس هيئة "أوفر" الفرنسية.. صور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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سامح سلام
استقبل صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مونسنيور باسكال جولنيش رئيس هيئة "أوفر" المختصة بأعمال الشرق الفرنسية التي تقوم بمساندة  كنائس الشرق وأبنائها.


ورافق نيافة الأنبا عمانوئيل ضيوفه في جولة بجولة داخل الإيبارشية، إلى جانب زيارة موقع إنشاء كاتدرائية أم معونة الإلهية.


وكانت إيبارشية الإسماعيلية قد نظمت مؤتمر الصلاة للدعوات والرسالات الباباوية للشباب اليوم الجمعة، وذلك فى بيت المطرانية بمدينة المستقبل.


أقيم المؤتمر تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوى كامل، والأب بطرس فوزى، بحضور مجموعة من شباب الكنيسة.


كان قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قد استقبل اليوم الجمعة، بطاركة الشرق الكاثوليك، لمناقشة أوضاع الكنائس الكاثوليكية بالشرق الأوسط. 


 

مطران طيبة للكاثوليك يستقبل رئيس هيئة "أوفر" الفرنسية.. صور
مطران طيبة للكاثوليك يستقبل رئيس هيئة "أوفر" الفرنسية.. صور
مطران طيبة للكاثوليك يستقبل رئيس هيئة "أوفر" الفرنسية.. صور
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